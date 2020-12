Covid, medico abbraccia un anziano paziente che piange: “Mi sono avvicinato e gli ho chiesto: perché piangi? ‘Voglio stare con mia moglie'” (Di martedì 1 dicembre 2020) Un medico che, avvolto nella tuta protettiva, con guanti e maschera, abbraccia un anziano paziente in lacrime. Questa foto, scattata giovedì scorso, nel giorno del Ringraziamento, è diventata virale in Rete come simbolo della disperazione delle vittime di Covid-19 e della compassione degli operatori sanitari. La commovente immagine arriva dall’altra parte del mondo, dallo United Memorial Hospital di Houston, in Texas, ed è stata immortalata da un fotografo dell’agenzia Getty. “Mentre ero nell’unità Covid vedo questo paziente anziano alzarsi dal letto in lacrime“, ha raccontato alla Cnn il dottor Joseph Varon, capo dell’unità di terapia intensiva allo United Memorial, spiegando di non essersi accorto che era stato fotografato. “Mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Unche, avvolto nella tuta protettiva, con guanti e maschera,unin lacrime. Questa foto, scattata giovedì scorso, nel giorno del Ringraziamento, è diventata virale in Rete come simbolo della disperazione delle vittime di-19 e della compassione degli operatori sanitari. La commovente immagine arriva dall’altra parte del mondo, dallo United Memorial Hospital di Houston, in Texas, ed è stata immortalata da un fotografo dell’agenzia Getty. “Mentre ero nell’unitàvedo questoalzarsi dal letto in lacrime“, ha raccontato alla Cnn il dottor Joseph Varon, capo dell’unità di terapia intensiva allo United Memorial, spiegando di non essersi accorto che era stato fotografato. “Mi...

