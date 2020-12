Covid | le anticipazioni sul piano vaccino | 202 mln di dosi nel primo trimestre 2021

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 1 dicembre 2020) Secondo fonti parlamentari, il ministro della Salute ha illustrato alla maggioranza il programma per le vaccinazioni anti Coronavirus. Il farmaco prima andrà al personale medico e sanitario e alle Rsa. Rezza: "La fase 4 di farmacovigilanza sui vaccini anti-è post autorizzazione commerciale e verrà eseguita come per altri vaccini"