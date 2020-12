Covid, Ippolito (Spallanzani) accusa: «Ci sono virologi star che si fanno pagare per andare in tv» (Di martedì 1 dicembre 2020) Un durissimo attacco ai “virologi star”. «Vorrei chiedere ai media di fare una pausa di riflessione e far parlare meno di Covid-19». Infatti, «continuano a parlare persone che lo fanno senza avere cervello sufficiente o perché sono prezzolati. C’è gente infatti che si fa pagare per andare in televisione, così come c’è chi si raccomanda ai giornalisti pur di andarci. O gente i cui uffici stampa chiedono “uno spazio tv” al giornalista amico». Lo ha detto Giuseppe Ippolito. Il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma è intervenuto a Timeline su Sky Tg24. Un j’accuse al quale la conduttrice del programma ha ribattuto puntualizzando: «Non qui». “virologi star” e le parole di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Un durissimo attacco ai “”. «Vorrei chiedere ai media di fare una pausa di riflessione e far parlare meno di-19». Infatti, «continuano a parlare persone che losenza avere cervello sufficiente o perchéprezzolati. C’è gente infatti che si faperin televisione, così come c’è chi si raccomanda ai giornalisti pur di andarci. O gente i cui uffici stampa chiedono “uno spazio tv” al giornalista amico». Lo ha detto Giuseppe. Il direttore scientifico dell’Istitutodi Roma è intervenuto a Timeline su Sky Tg24. Un j’accuse al quale la conduttrice del programma ha ribattuto puntualizzando: «Non qui». “” e le parole di ...

