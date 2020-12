Covid in Campania, oggi 1.113 contagiati e 48 morti: mai così pochi positivi dal 14 ottobre (Di martedì 1 dicembre 2020) Frena ancora la corsa del Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.113 positivi su 9.241 tamponi effettuati, 513 in meno di ieri ma con 5.045 tamponi in meno processati. In... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 dicembre 2020) Frena ancora la corsa del Coronavirus inil virus fa registrare 1.113su 9.241 tamponi effettuati, 513 in meno di ieri ma con 5.045 tamponi in meno processati. In...

Agenzia_Ansa : #Napoli - Madre positiva al #Covid partorisce in casa neonata prematura, ma la bimba muore. Ambulanza arrivata in r… - Tg3web : La Campania, per adesso rimane zona rossa. Anche qui la curva rallenta, ma dall'inizio della pandemia le vittime so… - Agenzia_Ansa : #Covid, bando dei #medici per la #Campania: rinunciano due su tre. 97 su 156 dicono no. In servizio solo 27, di cui… - bertcodio : In Campania 7 detenuti ricoverati in ospedale per Covid e 144 positivi nelle carceri al 1 dicembre - bertcodio : Samuele Ciambriello: 'Altro che zona rossa Covid, nelle carceri è molto peggio' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Coronavirus, Campania: sono 1.113 i positivi di oggi

In Campania scende il numero dei positivi al Covid-19, ma calano anche i tamponi e i guariti superano i contagiati. Nelle ultime 24 ore sono 1.113 i casi, di cui ...

