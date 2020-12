Covid e Natale, Andrea Crisanti a Sky TG24: "Misure governo orientate al buonsenso" (Di martedì 1 dicembre 2020) "Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti? Penso che questo non sia un Paese normale”. A dirlo, è il microbiologo Andrea Crisanti, intervenuto a Buongiorno su Sky TG24. "Ventimila contagi al giorno non ci possono far dire che siamo fuori dalla pandemia. C'è un calo, che però non è omogeneo tra tutte le regioni. La curva dei decessi è influenzata dall'andamento dell'epidemia di 3-4 settimane fa, quando c'era il picco di trasmissione. I dati non diminuiranno ancora prima di una decina di giorni", ha aggiunto il professore dell'Università di Padova (Covid, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). “Il problema non è l’impianto da sci, se sanifico le cabine o i sedili delle seggiovie, il problema è l’assembramento che si ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 dicembre 2020) "Rimango senza parole che si parli di sci con 600 morti al giorno. Andare a sciare per divertirsi sapendo che questo causerà un aumento dei contagi e dei morti? Penso che questo non sia un Paese normale”. A dirlo, è il microbiologo, intervenuto a Buongiorno su Sky. "Ventimila contagi al giorno non ci possono far dire che siamo fuori dalla pandemia. C'è un calo, che però non è omogeneo tra tutte le regioni. La curva dei decessi è influenzata dall'andamento dell'epidemia di 3-4 settimane fa, quando c'era il picco di trasmissione. I dati non diminuiranno ancora prima di una decina di giorni", ha aggiunto il professore dell'Università di Padova (, AGGIORNAMENTI - SPECIALE). “Il problema non è l’impianto da sci, se sanifico le cabine o i sedili delle seggiovie, il problema è l’assembramento che si ...

