Covid, deceduto farmacista di Castellammare: il ricordo dei colleghi (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di Stabia – Il Covid ha fatto un’altra vittima nel comune di Castellammare di Stabia. Dopo giorni di lotta è deceduto Vincenzo Bosso, 64 anni, titolare di una farmacia di via Annunziatella. Bosso ha contratto il virus a causa di un “eccesso” di generosità. Stando a quanto raccontano i colleghi, il farmacista si era recato a casa di alcuni clienti per misurare la pressione. Pochi giorni dopo ha appreso che la famiglia era risultata positiva al Covid. Proprio in quel periodo Bosso iniziava a riscontrare i primi sintomi. Da lì le condizioni del professionista sono peggiorate rapidamente, fino ad essere ricoverato all’ospedale di Caserta, per poi essere trasferito in terapia intensiva. Il farmacista non è riuscito a ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Stabia – Ilha fatto un’altra vittima nel comune didi Stabia. Dopo giorni di lotta èVincenzo Bosso, 64 anni, titolare di una farmacia di via Annunziatella. Bosso ha contratto il virus a causa di un “eccesso” di generosità. Stando a quanto raccontano i, ilsi era recato a casa di alcuni clienti per misurare la pressione. Pochi giorni dopo ha appreso che la famiglia era risultata positiva al. Proprio in quel periodo Bosso iniziava a riscontrare i primi sintomi. Da lì le condizioni del professionista sono peggiorate rapidamente, fino ad essere ricoverato all’ospedale di Caserta, per poi essere trasferito in terapia intensiva. Ilnon è riuscito a ...

IlConteF : @stanzaselvaggia Espiantare gli organi a chi è deceduto per Covid mi sembra proprio un'idea geniale - CiaoKarol : La Chiesa piange don Mario Ruatta, deceduto per il Covid. Era un prete carismatico e attento ai giovani: Addio a do… - CiaoKarol : Addio a don Mario Ruatta morto a causa del Covid-19 ?? PREGHIAMO PER TE. RIPOSA IN PACE ?????? - GruppoIeC : Corigliano Rossano. Positivo al covid il 66enne deceduto in casa questa mattina - - luci560 : RT @Borderline_24: #Covid, in Puglia muore un altro #Medico: #Anestesista deceduto dopo aver contratto il virus -

Ultime Notizie dalla rete : Covid deceduto Covid, deceduto 77enne | E’ la 20^ vittima tifernate da inizio pandemia TuttOggi Coronavirus Empoli e Cuoio, 66 contagi e 4 decessi

Sono 432 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 28 decessi di cui alcuni non risalgono alle ultime 24 ore e avvenuti: 15 in ...

Rsa nel Ternano, morti 13 anziani a Collerolletta 4 decessi e 34 anziani positivi

TERNI Il virus si è accanito sulle persone fragili. Non ha avuto pietà per gli ospiti delle case di riposo. E questo nonostante la stretta sorveglianza e il contatto quotidiano tra ...

Sono 432 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 28 decessi di cui alcuni non risalgono alle ultime 24 ore e avvenuti: 15 in ...TERNI Il virus si è accanito sulle persone fragili. Non ha avuto pietà per gli ospiti delle case di riposo. E questo nonostante la stretta sorveglianza e il contatto quotidiano tra ...