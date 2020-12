Covid | Cina | “Origine pandemia da surgelati | non da Wuhan”

Leggi su chedonna

(Di martedì 1 dicembre 2020), nuova teoria sull’origine della. Per la, sarebbe partita da alcuniesteri e non da Wuhan. Dura la replica dell’Oms Emergenza-19: è corsa mondiale al vaccino. Le prime dosi, in Italia, inizieranno ad essere distribuite già a gennaio 2021. Sul virus Sars-CoV-2 alcune consapevolezze sono ormai consolidate. Si conoscono i sintomi L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it