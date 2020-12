Covid-19 | quanto si proteggono i sanniti? Il consumo medio di gel e mascherine

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Sannio non è certo la provincia più virtuosa in termini di protezione dal-19 ma di certo nemmeno la peggiore. L’intera provincia di Benevento, anzi, si piazza in 33esima posizione nella classifica stilata da Il Sole 24 Ore che tiene conto dei dati forniti da Iqvia. La società che si occupa di elaborazione e analisi dei dati ha preso in considerazione gli acquisti nelle sole farmacie dei principali dispositivi di protezione degli italiani nei primi nove mesi del 2020. In totale sono stati venduti 30 milioni die 10 milioni e mezzo di confezioni di gel igienizzante. Stando ai dati forniti, la provincia nella quale si è registrata una maggiore richiesta è quella di Genova, dove sono state vendute, in media a ciascun maggiorenne, circa 7 confezioni trae gel. Seguono ...