Covid-19 | bollettino del 1 dicembre | 19 350 contagiati e 785 decessi

(Di martedì 1 dicembre 2020) L’ultimomedico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una drastica diminuzione di casi nel Bel Paese. In Italia i contagi da Coronavirus continuano ad aumentare e a destare preoccupazioni. Il 4 Novembre scorso, il Premier Giuseppe Conte ha emanato un nuovo DPCM che ha suddiviso l’Italia in zone: gialla, L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Covid bollettino

Litiga con la moglie e per ‘sbollire’ la rabbia cammina per 450 chilometri da Como a Fano. Un 48enne ha litigato con la moglie e per smaltire la rabbia si è messo sulla strada ed ha percorso più di 40 ...Come di consueto il ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità e le amministrazioni delle singole regioni, ha diramato il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato a ...