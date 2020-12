Covid-19, al San Pio 42 positivi su 421 tamponi esaminati (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 421 tamponi, dei quali 81 risultati positivi. Degli ottantuno positivi, 42 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 39 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’A.O.R.N. “San Pio” ha comunicato di aver processato in data odierna 421, dei quali 81 risultati. Degli ottantuno, 42 rappresentano nuovi casi, relativi a soggetti residenti nella provincia di Benevento, mentre gli altri 39 si riferiscono a conferme dità già precedentemente accertata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

