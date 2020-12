Corruzione, arrestato geometra: mazzette per i lavori abusivi (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Prometteva di riuscire a ‘salvare’ tutti i lavori abusivi della zona e chi si rivolgeva a lui aveva non solo la libertà di continuare gli abusi edilizi, ma anche la promessa di una falsa testimonianza in un futuro processo penale. Questa mattina la guardia di Finanza di Torre Annunziata, su ordine del gip, dopo un’inchiesta dalla Procura diretta da Nunzio Fragliasso, ha arrestato un geometra, tecnico del comune di Castellammare di Stabia (Napoli), e una coppia di coniugi, intermediari nella Corruzione. Il reato contestato è di induzione indebita e riguarda due casi accertati dalla compagnia di Castellammare di Stabia della Finanza e dalla polizia municipale, tutti datati 2019. Nel primo caso, grazie a intercettazioni e pedinamenti, si è accertato che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Prometteva di riuscire a ‘salvare’ tutti idella zona e chi si rivolgeva a lui aveva non solo la libertà di continuare gli abusi edilizi, ma anche la promessa di una falsa testimonianza in un futuro processo penale. Questa mattina la guardia di Finanza di Torre Annunziata, su ordine del gip, dopo un’inchiesta dalla Procura diretta da Nunzio Fragliasso, haun, tecnico del comune di Castellammare di Stabia (Napoli), e una coppia di coniugi, intermediari nella. Il reato contestato è di induzione indebita e riguarda due casi accertati dalla compagnia di Castellammare di Stabia della Finanza e dalla polizia municipale, tutti datati 2019. Nel primo caso, grazie a intercettazioni e pedinamenti, si è accertato che ...

