Coronavirus | ultime notizie dal mondo Si dimette il consigliere speciale di Trump per il Covid | Scott Atlas

(Di martedì 1 dicembre 2020)dal: tutte le news in tempo realeDAL– Sono oltre 63 milioni i casi diaccertati finora nel, a fronte di più di 1 milione di morti. Qui lesulin Italia. Di seguito ledalsuldi oggi, martedì 1 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? Ore 07.00 – Siildiper il– Si è dimesso...

fanpage : #Covid19, 16377 contagi nelle ultime 24 ore, il bollettino di oggi, #30novembre - fanpage : Il monito del Dottor Brusaferro - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 23.232 contagiati e 853 morti nelle ultime 24 ore - LuciaMosca1 : (Coronavirus Marche, altri 12 decessi nelle ultime 24 ore) Segui su: La Notizia - - infoitinterno : Coronavirus, in Calabria impennata di morti: sono 14 nelle ultime 24 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime

Continua a perdere forza la corsa del virus nel Viterbese. Gli ultimi numeri parlano di 45 nuovi casi nelle ultime 24 ore ma non solo: ieri sono stati appena 3 i minori risultati positivi, dei quali..Fermignano (Pesaro Urbino), 1 dicembre 2020 - Un po’ di cene con troppi partecipanti e tra nuclei famigliari diversi, assembramenti al supermercato, soprattutto nel weekend, persone in giro, in gruppo ...