Coronavirus, terza ondata: i seri rischi per l’Italia (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ondata di Coronavirus che stiamo affrontando non sarà l’ultima. Un primo segnale arriva da Paesi come il Giappone, dove l’allentamento delle restrizioni sembra aver contribuito a una terza ondata di infezioni. Altrove, come in Italia, i casi stanno invece continuando a salire, nel pieno della seconda recrudescenza. Scenari che, nonostante previsioni che variano a seconda delle misure adottate dai diversi Governi, la maggior parte degli esperti aveva previsto, concordando nel ritenere che la convivenza con il Coronavirus Sars-Cov-2 non si esaurirà per almeno tutto il 2021. Quando arriva e cosa accadrà nel 2021? Per quanto sia impossibile prevedere esattamente cosa accadrà, è ormai chiaro che il futuro della pandemia di Covid-19 dipenderà da più fattori, in primis dall’arrivo di un vaccino ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 dicembre 2020) L’diche stiamo affrontando non sarà l’ultima. Un primo segnale arriva da Paesi come il Giappone, dove l’allentamento delle restrizioni sembra aver contribuito a unadi infezioni. Altrove, come in Italia, i casi stanno invece continuando a salire, nel pieno della seconda recrudescenza. Scenari che, nonostante previsioni che variano a seconda delle misure adottate dai diversi Governi, la maggior parte degli esperti aveva previsto, concordando nel ritenere che la convivenza con ilSars-Cov-2 non si esaurirà per almeno tutto il 2021. Quando arriva e cosa accadrà nel 2021? Per quanto sia impossibile prevedere esattamente cosa accadrà, è ormai chiaro che il futuro della pandemia di Covid-19 dipenderà da più fattori, in primis dall’arrivo di un vaccino ...

FabrizioL5 : RT @LiguriaOggi: Coronavirus – Contagi in calo ma ancora troppi decessi, prime ammissioni per una terza ondata - trimpa48 : RT @Lanf040264: #Galli preoccupato: 'Con le folle per lo shopping natalizio arriva la terza ondata'. E già si vedono i primi #assembrament… - ArezzoNotizie : Coronavirus tra i banchi di scuola, la mappa dei contagi comune per comune. Arezzo terza in Toscana - RSIsport : ???? Un caso positivo nei #TicinoRockets, squadra in quarantena preventiva in attesa dei risultati degli altri test… - fseviareggio : RT @iltirreno: ?? Coronavirus: abbiamo chiesto a quattro esperti di spiegarci dove la Toscana ha sbagliato e cosa deve fare per non dover ri… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus terza HTTP/1.1 Server Too Busy