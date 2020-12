Coronavirus, si dimette il dott. Atlas: discusso consigliere di Trump che negava l’utilità delle mascherine. Rocca (Croce Rossa): «Attenti alla “pandemia” di fake news sui vaccini» (Di martedì 1 dicembre 2020) Usa EPA/CHRIS KLEPONIS Il dott. Scott Altas, ex consigliere del presidente Donald Trump per l’emergenza CoronavirusIl dott. Scott Altas si è dimesso dalla task force per l’emergenza Coronavirus della Casa Bianca. L’ex radiologo della Stanford University era stato assunto da Donald Trump durante la scorsa estate, dopo diverse apparizioni su Fox news nelle quali esponeva posizioni controverse sulla pandemia. Senza nessuna esperienza in malattie infettive, secondo i media americani Atlas era tra i consiglieri più ascoltati dal presidente americano sulla gestione della pandemia. Convinto sostenitore dell’immunità di gregge, ha più volte sostenuto che il governo avrebbe dovuto proteggere solo i soggetti più deboli, ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Usa EPA/CHRIS KLEPONIS Il. Scott Altas, exdel presidente Donaldper l’emergenzaIl. Scott Altas si è dimesso dtask force per l’emergenzadella Casa Bianca. L’ex radiologo della Stanford University era stato assunto da Donalddurante la scorsa estate, dopo diverse apparizioni su Foxnelle quali esponeva posizioni controverse sulla pandemia. Senza nessuna esperienza in malattie infettive, secondo i media americaniera tra i consiglieri più ascoltati dal presidente americano sulla gestione della pandemia. Convinto sostenitore dell’immunità di gregge, ha più volte sostenuto che il governo avrebbe dovuto proteggere solo i soggetti più deboli, ...

