Coronavirus: Renzi, 'risposta è vaccino, no surreali discussioni su cenoni e messe' (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del vaccino. Solo il vaccino e i farmaci possono salvarci da questa devastante pandemia". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "Per farlo, non basta che gli scienziati facciano bene il loro lavoro: occorre anche che ci sia una logistica degna di questo nome. E che la distribuzione sia efficace: tutto deve girare alla perfezione. Per intendersi, non come con i tamponi o come nel caso dei banchi a rotelle. Per questo, abbiamo fatto presente in tutte le sedi che la priorità immediata per la politica è questa: organizzare la distribuzione del vaccino utilizzando le eccellenze italiane di questo settore, prima tra tutte l'Esercito". "Su questo sarà misurata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del. Solo ile i farmaci possono salvarci da questa devastante pandemia". Lo scrive Matteonella enews. "Per farlo, non basta che gli scienziati facciano bene il loro lavoro: occorre anche che ci sia una logistica degna di questo nome. E che la distribuzione sia efficace: tutto deve girare alla perfezione. Per intendersi, non come con i tamponi o come nel caso dei banchi a rotelle. Per questo, abbiamo fatto presente in tutte le sedi che la priorità immediata per la politica è questa: organizzare la distribuzione delutilizzando le eccellenze italiane di questo settore, prima tra tutte l'Esercito". "Su questo sarà misurata ...

zazoomblog : Coronavirus: Renzi risposta è vaccino no surreali discussioni su cenoni e messe - #Coronavirus: #Renzi #risposta - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'risposta è vaccino, no surreali discussioni su cenoni e messe'... - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Nel colloquio del premier con il Corriere ci sono un paio di dichiarazioni durissime contro Matteo Renzi. Parole smentite da… - hondanomala : #Renzi da piazzista per l’#Alitalia è diventato piazzista per il #vaccino anti #COVID19 Forse non crede più nel suo… - Open_gol : Nel colloquio del premier con il Corriere ci sono un paio di dichiarazioni durissime contro Matteo Renzi. Parole sm… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Renzi Coronavirus: Renzi, 'risposta è vaccino, no surreali discussioni su cenoni e messe' SardiniaPost Alleva la speranza + amplia il campo d’azione per sostenere l’economia dell’Italia centrale colpita dai terremoti del 2016 e 2017

Eleonora Saggioro gestisce il rifugio Vincenzo Sebastiani nel comune di Rocca di Mezzo (Aq); Domenico Angelini lavora nella sua azienda agricola Dolci Alleva la speranza + amplia il campo d’azione per ...

Coronavirus: Renzi, 'risposta è vaccino, no surreali discussioni su cenoni e messe'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del vaccino. Solo il vaccino e i far ...

Eleonora Saggioro gestisce il rifugio Vincenzo Sebastiani nel comune di Rocca di Mezzo (Aq); Domenico Angelini lavora nella sua azienda agricola Dolci Alleva la speranza + amplia il campo d’azione per ...Roma, 1 dic. (Adnkronos) - "Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del vaccino. Solo il vaccino e i far ...