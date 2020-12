Coronavirus: Renzi, ‘risposta è vaccino, no surreali discussioni su cenoni e messe’ (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del vaccino. Solo il vaccino e i farmaci possono salvarci da questa devastante pandemia”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Da qualche mese, stiamo dicendo sempre la stessa cosa. Usciremo dalla crisi quando avremo messo in atto un piano serio di distribuzione del. Solo ile i farmaci possono salvarci da questa devastante pandemia”. Lo scrive Matteonella enews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

zazoomblog : Coronavirus: Renzi risposta è vaccino no surreali discussioni su cenoni e messe - #Coronavirus: #Renzi #risposta - TV7Benevento : Coronavirus: Renzi, 'risposta è vaccino, no surreali discussioni su cenoni e messe'... - RenzoSoldani : RT @Open_gol: Nel colloquio del premier con il Corriere ci sono un paio di dichiarazioni durissime contro Matteo Renzi. Parole smentite da… - hondanomala : #Renzi da piazzista per l’#Alitalia è diventato piazzista per il #vaccino anti #COVID19 Forse non crede più nel suo… - Open_gol : Nel colloquio del premier con il Corriere ci sono un paio di dichiarazioni durissime contro Matteo Renzi. Parole sm… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Renzi HTTP/1.1 Server Too Busy