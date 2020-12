Coronavirus | parere Ema 29 dicembre su vaccino Pfizer | 12 gennaio Moderna

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - La valutazione del Comitato scientifico per i medicinali a uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea del farmaco Ema è atteso al più tardi il 29per il candidatocontro Covid di/BionTech e il 12per quello di. A fare il punto sui tempi è l'ente regolatorio Ue, che assicura un esame senza sosta per le due richieste di autorizzazione presentate: "L'Agenzia e i suoi comitati scientifici continueranno a lavorare sulla valutazione" dei dati presentati come parte della domanda formale avanzata dalle due aziende, "durante il periodo natalizio". Se i dati presentati si riveleranno "sufficientemente solidi per trarre conclusioni sulla qualità, sicurezza ed efficacia del, il Chmp concluderà la sua valutazione ...