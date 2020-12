Coronavirus | news Bollettino di oggi | 19 350 casi su 182 100 tamponi | 785 morti LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 1 dicembre 2020) Nell'ultimo report giornaliero, le terapie intensive calano di 81 unità, mentre sono 376 in meno i ricoverati con sintomi. Conferenza stampa dell'Iss: "Vaccino per il Covid in tempi record, ma non vuol dire che non è sicuro. Il piano è pronto, scatterà farmacovigilanza". Si è concluso il vertice tra governo e Regioni sul prossimo decreto che dovrà regolamentare le festività. L'esecutivo sarebbe deciso a non concedere allentamenti durante le festività