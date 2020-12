Coronavirus, news. Bollettino dell'1 dicembre: 19.350 casi su 182.100 tamponi, 785 morti (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nell'ultimo report giornaliero, le terapie intensive calano di 81 unità, mentre sono 376 in meno i ricoverati con sintomi. Secondo fonti della maggioranza, entro il primo trimestre del 2021 ci saranno 202 milioni di dosi di vaccino. Conferenza stampa dell'Iss: "Piano vaccino è pronto, scatterà farmacovigilanza". Confronto governo e Regioni sul prossimo decreto che dovrà regolamentare le festività: l'esecutivo sarebbe deciso a non concedere allentamenti. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nell'ultimo report giornaliero, le terapie intensive calano di 81 unità, mentre sono 376 in meno i ricoverati con sintomi. Secondo fontia maggioranza, entro il primo trimestre del 2021 ci saranno 202 milioni di dosi di vaccino. Conferenza stampa'Iss: "Piano vaccino è pronto, scatterà farmacovigilanza". Confronto governo e Regioni sul prossimo decreto che dovrà regolamentare le festività: l'esecutivo sarebbe deciso a non concedere allentamenti.

