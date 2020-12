Coronavirus, news. Boccia: "Limitare spostamenti anche tra Regioni zona gialla". LIVE (Di martedì 1 dicembre 2020) Si è concluso il vertice tra governo e Regioni sul prossimo decreto che dovrà regolamentare le festività. "Abbiamo avuto un incontro proficuo" ha dichiarato al termine il Vicepresidente della Conferenza delle Regioni Giovanni Toti. Per il ministro Boccia la riunione è stata "costruttiva". L'esecutivo sarebbe deciso a non concedere allentamenti durante le festività. Attesa per il bollettino della Protezione civile Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 dicembre 2020) Si è concluso il vertice tra governo esul prossimo decreto che dovrà regolamentare le festività. "Abbiamo avuto un incontro proficuo" ha dichiarato al termine il Vicepresidente della Conferenza delleGiovanni Toti. Per il ministrola riunione è stata "costruttiva". L'esecutivo sarebbe deciso a non concedere allentamenti durante le festività. Attesa per il bollettino della Protezione civile

repubblica : Coronavirus, dagli esperti italiani troppe informazioni spesso incoerenti - repubblica : Coronavirus nel mondo, negli Stati Uniti si dimette consigliere di Trump. In California boom di ricoveri [aggiornam… - vaticannews_it : #1dicembre Rapporto @UNOCHA sugli aiuti umanitari. A causa del #coronavirus i poveri nel mondo aumentano del 40%. S… - SoniaLaVera : RT @tempoweb: #COVID19 e #vaccino Lezioni sulla libertà da Roberto #Burioni no!!! - PCagnan : Coronavirus, Zaia: oltre 3mila ricoveri in Veneto, il governo deliberi sugli assembramenti - Il Mattino di Padova P… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus news HTTP/1.1 Server Too Busy