Coronavirus: nelle 24 ore 19.350 nuovi casi e 785 morti (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – nelle ultime 24 ore sono 19.350 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia a fronte di 182.100 tamponi. Dati che portano a 779.945 (-8069 rispetto a ieri) il totale delle persone attualmente positive nel nostro Paese. Da ieri si sono verificati 785 decessi con il totale dei morti da inizio pandemia che sale a 56.361 mentre i dimessi o guariti sono stati 784.595 (+27.088 unità rispetto a ieri).Questi i dati del consueto bollettino del ministero della Salute-Iss. Buone notizie sul fronte della pressione sul sistema sanitario nazionale. Si registra, infatti, un calo delle persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani che attualmente sono 32.811, 376 in meno rispetto a ieri. nelle terapie intensive sono ricoverate 3.663 persone (-81 rispetto a ieri). Sono, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) –ultime 24 ore sono 19.350 idiregistrati in Italia a fronte di 182.100 tamponi. Dati che portano a 779.945 (-8069 rispetto a ieri) il totale delle persone attualmente positive nel nostro Paese. Da ieri si sono verificati 785 decessi con il totale deida inizio pandemia che sale a 56.361 mentre i dimessi o guariti sono stati 784.595 (+27.088 unità rispetto a ieri).Questi i dati del consueto bollettino del ministero della Salute-Iss. Buone notizie sul fronte della pressione sul sistema sanitario nazionale. Si registra, infatti, un calo delle persone ricoverate con sintomi negli ospedali italiani che attualmente sono 32.811, 376 in meno rispetto a ieri.terapie intensive sono ricoverate 3.663 persone (-81 rispetto a ieri). Sono, ...

