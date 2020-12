Coronavirus, nel nuovo Dpcm 'linea dura' fino al 10 gennaio: domani nuovo incontro con le Regioni | Bozza Ue: 'Allungare vacanze di Natale ... (Di martedì 1 dicembre 2020) Alberghi di montagna chiusi per le vacanze natalizie e quarantena per chi decide di trascorrerle all'estero. Il governo, per combattere l'emergenza Covid , sceglie di blindare l'Italia . Nella ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 dicembre 2020) Alberghi di montagna chiusi per lenatalizie e quarantena per chi decide di trascorrerle all'estero. Il governo, per combattere l'emergenza Covid , sceglie di blindare l'Italia . Nella ...

fattoquotidiano : “Il virus che dilaga nel mondo, non è il virus di Wuhan, è il virus del nord Italia“. È la teoria di un virologo te… - fattoquotidiano : Coronavirus, “99,5% dei casi nel mondo legato al nord Italia”: la teoria del virologo tedesco che ricalca (in parte… - vaticannews_it : #1dicembre Rapporto @UNOCHA sugli aiuti umanitari. A causa del #coronavirus i poveri nel mondo aumentano del 40%. S… - medicojunghiano : RT @Antonio_Caramia: Guardando i confini nazionali e la situazione drammatica di Slovenia e Croazia (oltre che degli altri paesi balcanici)… - SulPanaro : Aggiornamento Coronavirus 1/12. Nel Modenese 352 nuovi casi, in Emilia 1.471 e 52 decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel HTTP/1.1 Server Too Busy