Coronavirus, mai così tanti decessi in Veneto: 107 in 24 ore. Sono 2.535 i nuovi contagi (Di martedì 1 dicembre 2020) Mai così tanti decessi in un giorno per Coronavirus in Veneto: Sono 107 nelle ultime 24 ore, un dato che porta il numero complessivo delle vittime a 3.818. I nuovi contagi Sono 2.535, per un totale di 148.127 infezioni dall’inizio dell’epidemia. I soggetti attualmente positivi Sono 80.997 (+332) e preoccupano i ricoveri in area medica, 2.706, 98 più di ieri, mentre calano le terapie intensive, con 330 posti occupati (-9). «Abbiamo un quarto di positivi rispetto a marzo sui tamponi, ma non abbiamo un quarto di ricoverati, il che vuol dire che il distanziamento sociale langue», ha detto il governatore Luca Zaia, commentando gli ultimi dati. «Siamo sempre – ha aggiunto – nella parte alta della curva; speriamo non ... Leggi su open.online (Di martedì 1 dicembre 2020) Maiin un giorno perin107 nelle ultime 24 ore, un dato che porta il numero complessivo delle vittime a 3.818. I2.535, per un totale di 148.127 infezioni dall’inizio dell’epidemia. I soggetti attualmente positivi80.997 (+332) e preoccupano i ricoveri in area medica, 2.706, 98 più di ieri, mentre calano le terapie intensive, con 330 posti occupati (-9). «Abbiamo un quarto di positivi rispetto a marzo sui tamponi, ma non abbiamo un quarto di ricoverati, il che vuol dire che il distanziamento sociale langue», ha detto il governatore Luca Zaia, commentando gli ultimi dati. «Siamo sempre – ha aggiunto – nella parte alta della curva; speriamo non ...

