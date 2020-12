Coronavirus, l’UE traccia le linee guida per il Natale: vacanze più lunghe, ok alle celebrazioni in chiesa. I dettagli (Di martedì 1 dicembre 2020) La Commissione europea è già a lavoro in vista del Natale.Gli Stati membri europei, si troveranno a breve, a dover valutare il contenuto della bozza delle linee guida, preparata dalla Commissione Europea, sulle misure anti-Covid-19 da adottare nelle prossime settimane.Da Bruxelles, l'obiettivo è quello di introdurre un primo periodo "cuscinetto", per evitare la diffusione dei contagi nelle scuole, subito dopo le festività natalizie “Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività“, la Commissione valuta anche di allungare le vacanze scolastiche o di ricorrere a un periodo di apprendimento a distanza.Il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker, fa sapere che il Collegio dei Commissari approverà domani, il contenuto della bozza, ma sottolinea: “Il nostro ... Leggi su mediagol (Di martedì 1 dicembre 2020) La Commissione europea è già a lavoro in vista del.Gli Stati membri europei, si troveranno a breve, a dover valutare il contenuto della bozza delle, preparata dalla Commissione Europea, sulle misure anti-Covid-19 da adottare nelle prossime settimane.Da Bruxelles, l'obiettivo è quello di introdurre un primo periodo "cuscinetto", per evitare la diffusione dei contagi nelle scuole, subito dopo le festività natalizie “Al fine di ridurre i rischi di trasmissione nel periodo che segue la stagione delle festività“, la Commissione valuta anche di allungare lescolastiche o di ricorrere a un periodo di apprendimento a distanza.Il portavoce della Commissione europea, Stefan de Keersmaecker, fa sapere che il Collegio dei Commissari approverà domani, il contenuto della bozza, ma sottolinea: “Il nostro ...

