Coronavirus, l'Onu chiede aiuti umanitari per 35 milioni di euro (Di martedì 1 dicembre 2020) La pandemia di Coronavirus ha innalzato del 40% il numero di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria nel mondo. Lo hanno riferito le Nazioni Unite , che hanno chiesto fondi per 35 miliardi... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 dicembre 2020) La pandemia diha innalzato del 40% il numero di persone che hanno bisogno di assistenzaa nel mondo. Lo hanno riferito le Nazioni Unite , che hanno chiesto fondi per 35 miliardi...

vaticannews_it : #25novembre #giornatacontrolaviolenzasulledonne Dal 1999, il 25 novembre è il giorno decretato dall’Onu per non dim… - Italia_Notizie : Coronavirus oggi. Hamilton positivo. L’Onu chiede aiuti umanitari per 29 miliardi di euro - interrisnews : Con il #coronavirus, il numero di persone bisognose di #aiuti #umanitari nel mondo ha superato un nuovo #record ?? - generacomplotti : #fakeNews Alcune pancine hanno scritto sui social che il #COVID19 non è stato messo a punto dall'ONU per far morire… - GDS_it : #Coronavirus, l'Onu chiede 35 miliardi di dollari in aiuti umanitari per il 2021 -