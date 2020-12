Coronavirus Italia oggi: il bollettino e i dati della Protezione Civile del 1 dicembre (Di martedì 1 dicembre 2020) La situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 16.377 contagiati e 672 decessi di ieri: articolo in aggiornamento L’andamento dei contagi ripartito nelle regioni: nelle ultime 24ore altri 337 positivi nelle Marche tra i 1.213 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. Nell’ultima giornata sono stati testati 2.349 tamponi che comprendono anche 1.136 nel percorso guariti. Resta alto il rapporto tra positivi e tamponi: 27,78% considerando solo le nuove diagnosi, 14,34% rispetto al totale di tamponi. Il numero più alto di nuovi positivi si è registrato in provincia di Ascoli Piceno (151), seguita dalle province di Pesaro Urbino (93), Ancona ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) La situazione dei contagi diincon ildel MinisteroSalute e idopo i 16.377 contagiati e 672 decessi di ieri: articolo in aggiornamento L’andamento dei contagi ripartito nelle regioni: nelle ultime 24ore altri 337 positivi nelle Marche tra i 1.213 tamponi eseguiti nel percorso nuove diagnosi. Nell’ultima giornata sono stati testati 2.349 tamponi che comprendono anche 1.136 nel percorso guariti. Resta alto il rapporto tra positivi e tamponi: 27,78% considerando solo le nuove diagnosi, 14,34% rispetto al totale di tamponi. Il numero più alto di nuovi positivi si è registrato in provincia di Ascoli Piceno (151), seguita dalle province di Pesaro Urbino (93), Ancona ...

