Coronavirus Italia, bollettino di oggi 1° dicembre: tutti i numeri (Di martedì 1 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con il bollettino sul Coronavirus in Italia di oggi, martedì 1° dicembre 2020: i numeri ufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche oggi, martedì 1° dicembre, la situazione legata al Coronavirus in Italia. Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco superiore alle 16mila unità: un numero ancora decisamente troppo alto. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 1 dicembre 2020) Torna l’appuntamento con ilsulindi, martedì 1°2020: iufficiali e le ultime notizie Analizziamo insieme anche, martedì 1°, la situazione legata alin. Ieri, il totale dei nuovi casi era di poco superiore alle 16mila unità: un numero ancora decisamente troppo alto. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

fattoquotidiano : “Il virus che dilaga nel mondo, non è il virus di Wuhan, è il virus del nord Italia“. È la teoria di un virologo te… - Open_gol : «Il piano italiano di prevenzione delle pandemie era vecchissimo, del 2006. E mai aggiornato» La nota ufficiale di… - SkyTG24 : Un punto sul #coronavirus in Italia con il professor. Andrea Crisanti, ospite di @toniacart a Buongiorno - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, l'analisi della situazione epidemiologica con Brusaferro e Rezza: Il punto del ministero della Salute sull'a… - AglioVestito : RT @Libero_official: 'Non si può bloccare l'#Italia a tre settimane dal #Natale. Basta terrorismo da parte di pseudo-politici': #coronaviru… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia HTTP/1.1 Server Too Busy