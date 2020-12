Coronavirus in Toscana: 32 morti, oggi 1 dicembre. In calo i nuovi positivi: 658 (Di martedì 1 dicembre 2020) I morti per Coronavirus, in Toscana, oggi 1 dicembre, sono 30, di cui 18 uomini e 14 donne. Età media 81 anni. Ma sempre troppi, a causa di una opandemia che, dopo la prima ondata dell'inverno-primavera 2020, avrebbe dovuto essere affrontata, anche dalla politica, con molta più attenzione in autunno. Scende sensibilmente anche il numero dei positivi, nonostante i focolai spuntati nelle Rsa e nei luoghi di lavoro (l'ultimo a Villa La Cupolina, a Firenze, con 41 contagiati). I nuovi casi sono 658 Leggi su firenzepost (Di martedì 1 dicembre 2020) Iper, in, sono 30, di cui 18 uomini e 14 donne. Età media 81 anni. Ma sempre troppi, a causa di una opandemia che, dopo la prima ondata dell'inverno-primavera 2020, avrebbe dovuto essere affrontata, anche dalla politica, con molta più attenzione in autunno. Scende sensibilmente anche il numero dei, nonostante i focolai spuntati nelle Rsa e nei luoghi di lavoro (l'ultimo a Villa La Cupolina, a Firenze, con 41 contagiati). Icasi sono 658

