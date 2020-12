Coronavirus Il servizio di Report e il Pdf del Piano Pandemico mai aggiornato dal 2006

Leggi su open.online

(Di martedì 1 dicembre 2020) «Di fatto, se c’è una cosa positiva dell’epidemia di Ebola è che può servire come avvertimento, da campanello di allarme per prepararci». Sono le parole di Bill Gates riportate durante un suo intervento TED del 2015 che per qualcuno aveva spacciato come profezia della Pandemia Covid19. In realtà era stato fin troppo ottimista perché questa nuova emergenza sanitaria ha rivelato come il mondo non fosse affatto preparato e ildisulitaliano avvalora questa situazione. L’inchiesta «La consapevole foglia di fico» andata in onda ieri sera, lunedì 30 novembre 2020, fa seguito a una risalente al 18 maggio e dal titolo «Copia&Incolla» in cui si evidenzia come il «pandemia influenzale» del Ministero della Salute sia ancora lo stesso del. ...