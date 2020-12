Coronavirus | il bollettino di oggi | 19 350 casi e 785 morti Il tasso di positività scende al 10 | 6% In calo ricoveri e terapie intensive

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sono 19.350 i nuovidiin Italia, in netta crescita rispetto ai 16.377 di ieri. Un incremento dovuto in parte dall’aumento dei tamponi (182.100 contro 130.524 di ieri) con un rapporto test/positivi che si attesta al 10,6%, ieri era del 12,5%. Sono 785 (672), invece, iper complessivi 56.361 decessi dall’inizio dell’epidemia. Diminuiscono gli attualmente positivi: 779.945 (8.526 in meno rispetto a lunedì), 743.471 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I ricoverati con sintomi, secondo quanto riferisce ilgiornaliero del ministero della Salute, sono 32.811 (-376), 3.663 (-81) dei quali si trovano in terapia intensiva. A livello regionale, la Lombardia è ancora in testa con il maggior incremento di contagi (4.048), seguita dal Veneto (2.535) e Lazio (1.669). Per quanto riguarda ...