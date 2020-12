Coronavirus | il bollettino di oggi 1 dicembre | 19 350 nuovi casi con 182 100 tamponi Le vittime sono 785

(Di martedì 1 dicembre 2020) Ieri ierano stati 16.377 con 672 morti. Rezza: "Rispetto a una o due settimane fa situazione in miglioramento. Non vuol dire che sia di tutta tranquillità, tutt'altro". Il numero di dimessi o guariti ha raggiunto quello degli attualmente positivi. Per le singole...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

MILANO (ITALPRESS) - Sono 19.350 i nuovi casi di Coronavirus in Italia, in netta crescita rispetto ai 16.377 di ieri. Un incremento dovuto in parte ...Restano sotto il tetto di 20mila i contagi delle ultime 24 ore in Italia (19.350, +2.973) con 182mila tamponi (+50mila circa). Sono... Scopri di più ...