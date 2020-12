Coronavirus: Francia, 8mila casi e 365 morti in ultime 24 ore (Di martedì 1 dicembre 2020) Parigi, 1 dic. (Adnkronos) - Sono 8.083 i nuovi casi di Covid-19 diagnosticati in Francia nelle ultime 24 ore, con il tasso di positività al test sceso al 10,8%. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali, precisando che altre 365 persone sono morte in ospedale, per un totale di 53.506 decessi dall'inizio dell'emergenza. Negli ultimi sette giorni, inoltre, è proseguito il calo della pressione sugli ospedali, con 9.047 persone ricoverate, di cui 1.309 in terapia intensiva. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Parigi, 1 dic. (Adnkronos) - Sono 8.083 i nuovidi Covid-19 diagnosticati innelle24 ore, con il tasso di positività al test sceso al 10,8%. Lo hanno riferito le autorità sanitarie locali, precisando che altre 365 persone sono morte in ospedale, per un totale di 53.506 decessi dall'inizio dell'emergenza. Negli ultimi sette giorni, inoltre, è proseguito il calo della pressione sugli ospedali, con 9.047 persone ricoverate, di cui 1.309 in terapia intensiva.

