Coronavirus: focolaio a Villa La Cupolina di Firenze. 41 positivi su 115 ospiti (Di martedì 1 dicembre 2020) Per altri 7 si attende la risposta del tampone. I contagiati, in carico al Gruppo di intervento rapido ospedale territorio (Girot) della Asl Toscana Centro, si trovano nella Rsa, dove è stata creata una bolla Covid. I primi due casi di positività sono emersi il 26 novembre

