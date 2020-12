Coronavirus e settimana bianca: le richieste delle Regioni interessate (Di martedì 1 dicembre 2020) Non è una novità che il Natale 2020 sarà un Natale unico nel suo genere. Manca meno di un mese alla festa preferita di tanti, grandi e piccoli che siano, ma quest’anno l’atmosfera che circonderà le strade e le piazze sarà malinconica. Possiamo già ammirare luminarie e decorazioni per le vie delle città, ma stavolta le luci sfavillanti e lo scintillìo degli addobbi non saranno accompagnati dalla classica aura di magia e dalla frenesia delle persone che accorrono da ogni parte per acquistare i regali. Anche questa è una delle innumerevoli conseguenze che il Coronavirus sta portando con sé. In attesa del nuovo Dpcm ci si chiede, inoltre, quale sarà la sorte delle località sciistiche Italiane. Il pensiero preoccupa sia i proprietari di hotel, ristoranti, impianti sciistici e rifugi, che gli ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 dicembre 2020) Non è una novità che il Natale 2020 sarà un Natale unico nel suo genere. Manca meno di un mese alla festa preferita di tanti, grandi e piccoli che siano, ma quest’anno l’atmosfera che circonderà le strade e le piazze sarà malinconica. Possiamo già ammirare luminarie e decorazioni per le viecittà, ma stavolta le luci sfavillanti e lo scintillìo degli addobbi non saranno accompagnati dalla classica aura di magia e dalla frenesiapersone che accorrono da ogni parte per acquistare i regali. Anche questa è unainnumerevoli conseguenze che ilsta portando con sé. In attesa del nuovo Dpcm ci si chiede, inoltre, quale sarà la sortelocalità sciistiche Italiane. Il pensiero preoccupa sia i proprietari di hotel, ristoranti, impianti sciistici e rifugi, che gli ...

62 milioni 736mila contagi ieri mattina, 63 milioni 229 mila oggi. 1.459.243 morti ieri mattina, 1.467.987 oggi. Tirando le somme: 493mila contagi e 8.744 morti nelle ultime 24 ore. È nei numeri la fo ...

