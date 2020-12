Coronavirus, cosa si intende per “carica virale bassa” nei nuovi casi (Di martedì 1 dicembre 2020) In attesa del nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte, i casi di contagio si stanno timidamente abbassando, con la speranza di poter passare le feste natalizie in tranquillità. Nella giornata di oggi, l’Italia ha registrato più di 16 mila casi, molti meno da quando il Paese è stato suddiviso in zone gialle, arancioni e rosse. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 1 dicembre 2020) In attesa del nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte, idi contagio si stanno timidamente abbassando, con la speranza di poter passare le feste natalizie in tranquillità. Nella giornata di oggi, l’Italia ha registrato più di 16 mila, molti meno da quando il Paese è stato suddiviso in zone gialle, arancioni e rosse. L'articolo

sole24ore : Coronavirus, spieghiamo al Governo cosa sono i dati aperti. Un’altra volta - askanews_ita : Cosa sta facendo Gino Strada a Crotone - weirdgio : RT @f4stfu5e: Da dove è saltata fuori questa cosa che il vaccino per il coronavirus modifica il DNA onestamente spero sia vero così finalme… - SexNHollyWood_ : RT @f4stfu5e: Da dove è saltata fuori questa cosa che il vaccino per il coronavirus modifica il DNA onestamente spero sia vero così finalme… - kraputnyk : RT @f4stfu5e: Da dove è saltata fuori questa cosa che il vaccino per il coronavirus modifica il DNA onestamente spero sia vero così finalme… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus cosa HTTP/1.1 Server Too Busy