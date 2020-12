Coronavirus | confronto Conte-capigruppo maggioranza | punto su piano vaccini**

Leggi su ildenaro

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – Si parte dalvaccini. A quanto apprende l'Adnkronos, la riunione tra il premier Giuseppe, i ministri Roberto Speranza e Federico D'Incà e idimuove dalle vaccinazioni, in vista del siero anti-Covid che arriverà a inizio anno, stando almeno ai piani delle case farmaceutiche impegnate in prima linea nella ricerca. Il governo sta illustrando la strategia sulla quale è già a lavoro, con una corsia preferenziale per le strutture ospedaliere e le Rsa, passando poi all'immunizzazione del resto della popolazione a partire dalle persone più fragili.