Coronavirus | circolare cure a casa | no antibiotici | idrossiclorochina e mix antivirali

Milano, 1 dic. (Adnkronos Salute) - antibiotici, clorochina o idrossiclorochina, e combinazioni antivirali lopinavir/ritonavir, darunavir/ritonavir o cobicistat sono tra i "farmaci non raccomandati per il trattamento di Covid-19", indicati nella circolare del ministero della Salute sulla gestione domiciliare dei pazienti positivi al Coronavirus Sars-CoV-2. Il documento ricorda in una tabella le "raccomandazioni e decisioni Aifa sui farmaci Covid-19". In base alle disposizioni dell'Agenzia italiana del farmaco, dunque, possono essere utilizzati antinfiammatori come paracetamolo o Fans in terapia sintomatica, nonché costicosteroidi ed eparine che vanno impiegati "solo in specifiche condizioni di malattia". Entrando nel dettaglio delle raccomandazioni, paracetamolo o Fans (farmaci antinfiammatori non ...

