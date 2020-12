Coronavirus, “99,5% dei casi nel mondo legato al nord Italia”: la teoria del virologo tedesco che ricalca (in parte) la propaganda cinese (Di martedì 1 dicembre 2020) “Il virus che dilaga nel mondo, non è il virus di Wuhan, è il virus del nord Italia“. È la teoria del virologo Alexander Kekulé, formulata in un libro di recente pubblicazione, The Corona Compass, e illustrata qualche giorno fa nell’ultima edizione del talk show della Zdf ‘Markus Lanz‘. “Il 99,5% di tutti i casi nel mondo – ha detto il virologo – può essere ricondotto geneticamente al virus del nord Italia. Anche i casi attuali in Cina sono reimportazioni dall’Europa e dal resto del mondo”. Una affermazione definita come “sbalorditiva” dagli stessi media tedeschi, mentre lo stesso conduttore durante la trasmissione ha fatto notare che le dichiarazioni di Kekulé ricalcano la propaganda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) “Il virus che dilaga nel, non è il virus di Wuhan, è il virus delItalia“. È ladelAlexander Kekulé, formulata in un libro di recente pubblicazione, The Corona Compass, e illustrata qualche giorno fa nell’ultima edizione del talk show della Zdf ‘Markus Lanz‘. “Il 99,5% di tutti inel– ha detto il– può essere ricondotto geneticamente al virus delItalia. Anche iattuali in Cina sono reimportazioni dall’Europa e dal resto del”. Una affermazione definita come “sbalorditiva” dagli stessi media tedeschi, mentre lo stesso conduttore durante la trasmissione ha fatto notare che le dichiarazioni di Kekuléno la...

