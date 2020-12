Consulta, i giudici salutano il presidente Morelli: il 12 dicembre scade il suo mandato (Di martedì 1 dicembre 2020) La Corte costituzionale ha tributato il suo saluto a Mario Rosario Morelli, che dopo 3 mesi da presidente, lascia la Consulta per scadenza (il 12 dicembre) del suo mandato. Quella di oggi è stata la sua ultima udienza. Venerdì prossimo sarà invece pubblicato sul sito l’ultimo podcast registrato dal presidente uscente, dedicato ai nuovi diritti. Un tema che è stato sempre a cuore a Morelli, che quando era in Cassazione firmò la storica sentenza su Eluana Englaro e che alla Consulta è stato l’estensore della sentenza che ha rimesso al legislatore il compito di valutare la tutela da dare al figlio di due madri e alla mamma partner di un’unione civile, che quel figlio lo ha voluto ma non partorito. E a fare gli onori di casa è stato il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) La Corte costituzionale ha tributato il suo saluto a Mario Rosario, che dopo 3 mesi da, lascia lapernza (il 12) del suo. Quella di oggi è stata la sua ultima udienza. Venerdì prossimo sarà invece pubblicato sul sito l’ultimo podcast registrato daluscente, dedicato ai nuovi diritti. Un tema che è stato sempre a cuore a, che quando era in Cassazione firmò la storica sentenza su Eluana Englaro e che allaè stato l’estensore della sentenza che ha rimesso al legislatore il compito di valutare la tutela da dare al figlio di due madri e alla mamma partner di un’unione civile, che quel figlio lo ha voluto ma non partorito. E a fare gli onori di casa è stato il ...

OrNella645587 : @MarcoVannucci @LaraAmmendola ... ti annunciò il 4 novembre la Consulta da ragione al ministro In pillole le motiva… - GiuseppePisti13 : @EusapiaMaria @anthos555 @GassmanGassmann Quando si saranno svuotati gli ospedali cambierà la sensibilità, magari n… - VperVents : @MiuccioPrado @vitalbaa Non è vero. I giudici a quo non possono dare interpretazioni della Costituzione,la possono… - dottcorbelli : @DVDSCT @MassimGiannini @LaStampa Ne è sicuro? Se la consulta dichiarasse, come è ovvio per chiunque compresi i gio… -

Ultime Notizie dalla rete : Consulta giudici HTTP/1.1 Server Too Busy