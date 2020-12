Confiscato il tesoro di Zummo La Dia mette le mani sul patrimonio milionario del costruttore protagonista del sacco di Palermo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 dicembre 2020) La Dia di, su disposizione della Corte d’Appello, haildelFrancesco– stimato in 150 milioni di euro – ritenutocon Vito Ciancimimo del ‘di’., noto imprenditore edile locale, è considerato ‘a disposizione’ di Cosa nostra fin dai tempi di Riina e Provenzano per il riciclaggio di denaro nel settore edilizio. Come ricostruito dalla Dia, a partire dalla fine degli anni Sessanta,, con il consuocero Vincenzo Piazza (ritenuto consigliere della famiglia mafiosa di-Uditore) e con il defunto socio e suo fedele braccio destro Francesco Civello, fu tra i principali responsabili deldi ...