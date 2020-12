Concorso Collaboratori Amministrativi Asl Puglia, 162 posti per laureati triennali: riaperti i termini per fare domanda (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Attivo il portale per l’invio delle candidature del Concorso Collaboratori Amministrativi per 162 posti a tempo indeterminato nelle Aziende Sanitarie della Regione Puglia, con selezione su base titoli ed esami. Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 Marzo 2020 è stato pubblicato il bando che dà il via ai 30 giorni utili per la trasmissione delle istanze di partecipazione. L’arrivo del Concorso unico indetto dall’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta – Andri – Trani era già noto, infatti era stata pubblicata la relativa delibera nel Bollettino Ufficiale n.131 del 14 novembre 2019. I posti sono così allocati: Azienda Sanitaria posti a Concorso Non riservati Riservati Asl Barletta – Andria – Trani 33 26 7 Asl ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Attivo il portale per l’invio delle candidature delper 162a tempo indeterminato nelle Aziende Sanitarie della Regione, con selezione su base titoli ed esami. Nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 3 Marzo 2020 è stato pubblicato il bando che dà il via ai 30 giorni utili per la trasmissione delle istanze di partecipazione. L’arrivo delunico indetto dall’Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta – Andri – Trani era già noto, infatti era stata pubblicata la relativa delibera nel Bollettino Ufficiale n.131 del 14 novembre 2019. Isono così allocati: Azienda SanitariaNon riservati Riservati Asl Barletta – Andria – Trani 33 26 7 Asl ...

