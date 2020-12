Con la crisi tanti giovani scelgono l’agricoltura. Aumentano del 14% imprenditori under 35 (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – La crisi economica scatenata dall’emergenza coronavirus ha spinto tanti giovani a lavorare nell’agricoltura. Infatti, in controtendenza rispetto all’andamento generale, nel 2020 si registra un aumento del 14% del numero di giovani imprenditori agricoli, rispetto a cinque anni fa. Il dato emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle iscrizioni al registro delle imprese di Unioncamere relative a settembre 2020. Numeri che evidenziano un vero e proprio ritorno alla terra degli under 35, che abbandonano invece le altre attività produttive, dall’industria al commercio. Tendenza peraltro evidenziata anche da Confcommercio. Italia leader in Europa per aziende agricole condotte da giovani E’ un dato di portata storica. Con oltre 55 ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 1 dicembre 2020) Roma, 1 dic – Laeconomica scatenata dall’emergenza coronavirus ha spintoa lavorare nel. Infatti, in controtendenza rispetto all’andamento generale, nel 2020 si registra un aumento del 14% del numero diagricoli, rispetto a cinque anni fa. Il dato emerge da una analisi della Coldiretti sulla base delle iscrizioni al registro delle imprese di Unioncamere relative a settembre 2020. Numeri che evidenziano un vero e proprio ritorno alla terra degli35, che abbandonano invece le altre attività produttive, dall’industria al commercio. Tendenza peraltro evidenziata anche da Confcommercio. Italia leader in Europa per aziende agricole condotte daE’ un dato di portata storica. Con oltre 55 ...

gualtierieurope : Il CdM ha approvato il #DecretoRistoriQuater. Continuiamo a sostenere lavoratori, partite IVA e imprese con il rinv… - gennaromigliore : Siamo difronte ad una crisi educativa enorme, stiamo perdendo una generazione e quindi competitività con chi, come… - CarloCalenda : Al Governo abbiamo mandato ogni proposta fatta pubblicamente e se ti ricordi anche il modello di struttura per gest… - TuttoH24 : Ha organizzato lo sbarco di 25.000 albanesi, ha gestito la prima crisi ILVA, lo sbarco dei nordafricani a Taranto e… - AleStacco76 : @fabioschiano @mante Ma facciamo finta che il Covid non esiste, non c'è la crisi, ecc... Ma a cosa serve? Cosa ci f… -

Ultime Notizie dalla rete : Con crisi HTTP/1.1 Server Too Busy