Como, litiga con la moglie e cammina fino nelle Marche per smaltire la rabbia (Di martedì 1 dicembre 2020) Un uomo di 48 anni, residente in provincia di Como, dopo l'ennesima lite con la moglie è uscito di casa e ha camminato fino a Fano, nelle Marche. Circa 450 i chilometri percorsi in una settimana. Una storia che ha dell'incredibile. Da Como alle Marche L'uomo è stato fermato dalla Polizia alle due di notte mentre si trovava su una strada del paese marchigiano. Pur essendo apparso lucido, ha dichiarato agli agenti di non essersi reso conto di aver camminato così a lungo. Dopo essere stato portato in commissariato per i controlli di rito, il 48enne è stato ospitato in una stanza di albergo, mentre la Polizia ha avvisato la moglie che aveva denunciato la scomparsa. La donna si è dunque messa in viaggio alla volta ...

