Come previsto, il Napoli paga gli stipendi di settembre. Quelli di ottobre entro fine mese (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Napoli, la Lazio e il Benevento hanno saldato gli stipendi di settembre ai propri tesserati. O sono in procinto di farlo. Genoa e Sampdoria erano già in pari, avendo pagato il dovuto rispettivamente il 15 e il 27 novembre con valuta per oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. I cinque club che la rosea aveva indicato Come inadempienti qualche giorno fa hanno sanato la loro posizione. Come scritto dal Napolista qualche giorno fa, non era un ritardo ma solo un rispetto delle scadenze stabilite con la Figc e ampiamente annunciate ai calciatori del Napoli. Il quotidiano scrive: “Oggi il Napoli provvederà a pagare il primo stipendio della nuova stagione. Staff tecnico e giocatori riceveranno il bonifico ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) Il, la Lazio e il Benevento hanno saldato glidiai propri tesserati. O sono in procinto di farlo. Genoa e Sampdoria erano già in pari, avendoto il dovuto rispettivamente il 15 e il 27 novembre con valuta per oggi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. I cinque club che la rosea aveva indicatoinadempienti qualche giorno fa hanno sanato la loro posizione.scritto dalsta qualche giorno fa, non era un ritardo ma solo un rispetto delle scadenze stabilite con la Figc e ampiamente annunciate ai calciatori del. Il quotidiano scrive: “Oggi ilprovvederà are il primoo della nuova stagione. Staff tecnico e giocatori riceveranno il bonifico ...

