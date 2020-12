Come personalizzare gli sfondi nelle chat di Whatsapp (Di martedì 1 dicembre 2020) Whatsapp; sfondi personalizzabili per ogni chat e nuovi adesivi animati in arrivo (immagine: Whatsapp)Dopo aver lanciato i messaggi che scompaiono dopo 7 giorni, Whatsapp ha pensato di dare una rispolverata al suo look visivo presentando una nuova selezione di sfondi e adesivi per personalizzare il più possibile una chat. La grossa novità è che per la prima volta la piattaforma di messaggistica permetterà di impostare uno sfondo diverso per ogni chat. sfondi Gli sfondi si adatteranno alla modalità classica o scura di Whatsapp (immagine: Whatsapp)La novità in casa Whatsapp è accompagnata da una ricca galleria di sfondi predefiniti che ... Leggi su wired (Di martedì 1 dicembre 2020)personalizzabili per ognie nuovi adesivi animati in arrivo (immagine:)Dopo aver lanciato i messaggi che scompaiono dopo 7 giorni,ha pensato di dare una rispolverata al suo look visivo presentando una nuova selezione die adesivi peril più possibile una. La grossa novità è che per la prima volta la piattaforma di messaggistica permetterà di impostare uno sfondo diverso per ogniGlisi adatteranno alla modalità classica o scura di(immagine:)La novità in casaè accompagnata da una ricca galleria dipredefiniti che ...

Come personalizzare gli sfondi nelle chat di Whatsapp

Sulla app di messaggistica arriva la possibilità di scegliere sfondi diversi per ogni gruppo, che cambiano con le modalità chiara o scura, e aggiungere sticker animati ...

Sulla app di messaggistica arriva la possibilità di scegliere sfondi diversi per ogni gruppo, che cambiano con le modalità chiara o scura, e aggiungere sticker animati ...