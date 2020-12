Coldiretti Campania: Niente bonus alle aziende agrituristiche per colpa della burocrazia (Di martedì 1 dicembre 2020) Oltre al danno la beffa. Alcuni agriturismi, comunica Coldiretti Campania, già colpiti pesantemente dalle restrizioni da covid, stanno ricevendo pec dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in cui si respinge l’istanza di ammissione al bonus previsto dal bando dello scorso settembre. La domanda non è ammessa, si legge nelle missive inviate alle aziende agrituristiche, “in quanto il richiedente non risulta iscritto nell’Albo regionale degli operatori agrituristici e non risulta agli atti dell’Amministrazione documentazione attestante l’operatività dell’impresa”. Il paradosso è che spesso chi ha ricevuto il rifiuto del ristoro è attivo da molti anni, così come risulta all’Agenzia delle Entrate, ma non è stato inserito ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 dicembre 2020) Oltre al danno la beffa. Alcuni agriturismi, comunica, già colpiti pesantemente drestrizioni da covid, stanno ricevendo pec dall’Assessorato all’AgricolturaRegionein cui si respinge l’istanza di ammissione alprevisto dal bando dello scorso settembre. La domanda non è ammessa, si legge nelle missive inviate, “in quanto il richiedente non risulta iscritto nell’Albo regionale degli operatori agrituristici e non risulta agli atti dell’Amministrazione documentazione attestante l’operatività dell’impresa”. Il paradosso è che spesso chi ha ricevuto il rifiuto del ristoro è attivo da molti anni, così come risulta all’Agenzia delle Entrate, ma non è stato inserito ...

