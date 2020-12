CNH Industrial annuncia regolamento bond garantito da 750 milioni euro (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – CNH Industrial N.V. annuncia che in data odierna, 1 dicembre 2020, è avvenuto il regolamento dell’emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari ad euro 750.000.000 con cedola fissa dello 0,000% e scadenza al 1 aprile 2024, con prezzo di emissione pari al 99,910% del valore nominale, il cui pricing è avvenuto il 24 novembre 2020. I titoli – spiega una nota – sono stati emessi da CNH Industrial Finance europe S.A., società interamente controllata da CNH Industrial N.V., nell’ambito del programma di euro Medium Term Note garantito da CNH Industrial N.V. CNH Industrial Finance europe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – CNHN.V.che in data odierna, 1 dicembre 2020, è avvenuto il regolamento dell’emissione obbligazionaria di ammontare nominale pari ad750.000.000 con cedola fissa dello 0,000% e scadenza al 1 aprile 2024, con prezzo di emissione pari al 99,910% del valore nominale, il cui pricing è avvenuto il 24 novembre 2020. I titoli – spiega una nota – sono stati emessi da CNHFinancepe S.A., società interamente controllata da CNHN.V., nell’ambito del programma diMedium Term Noteda CNHN.V. CNHFinancepe S.A. intende utilizzare i proventi netti dell’emissione obbligazionaria per le generali esigenze ...

DividendProfit : CNH Industrial annuncia regolamento bond garantito da 750 milioni euro - bizcommunityit : Scott Wine sarà il nuovo amministratore delegato del gruppo Cnh Industrial #CEO - SlowFoodItaly : È a Partinico (Pa) la prima Comunità del cambiamento di Slow Food! Ad animarla @Valdibella, cooperativa agricola e… - zazoomblog : Obbligazioni CNH Industrial: cedola nulla per i nuovi bond in scadenza 1 aprile 2024 - #Obbligazioni #Industrial:… - FilippoAstone : Sarà possibile garantire ai clienti nuovi servizi e funzionalità in numerosi ambiti, come l'agricoltura computerizz… -

Ultime Notizie dalla rete : CNH Industrial HTTP/1.1 Server Too Busy