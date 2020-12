Clochard bruciato nel veronese, tre condanne all'ergastolo (Di martedì 1 dicembre 2020) Tre condanne all’ergastolo per i tre imputati per l’omicidio di Vasile Todirean, il senzatetto romeno bruciato l'8 luglio 2019 alla stazione di Villafranca di Verona e morto dopo due mesi e mezzo di agonia. La sentenza, emessa ieri sera a tarda sera dalla Corte d'Assise di Verona, ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero. Leggi su tg24.sky (Di martedì 1 dicembre 2020) Treall’per i tre imputati per l’omicidio di Vasile Todirean, il senzatetto romenol'8 luglio 2019 alla stazione di Villafranca di Verona e morto dopo due mesi e mezzo di agonia. La sentenza, emessa ieri sera a tarda sera dalla Corte d'Assise di Verona, ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero.

repubblica : Clochard bruciato nel veronese: tre ergastoli. Uccisero per una sigaretta negata - SkyTG24 : Clochard bruciato nel veronese, tre condanne all'ergastolo - Ilsaggiopetty : RT @MRomanoRC: Clochard bruciato nel veronese: tre ergastoli. Uccisero per una sigaretta negata - MRomanoRC : Clochard bruciato nel veronese: tre ergastoli. Uccisero per una sigaretta negata - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Tutti condannati all'ergastolo i tre imputati per l'omicidio di Vasile Todirean, il senzatetto romeno bruciato l'8 luglio… -