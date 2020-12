Clima, se impegni rispettati obbiettivo Onu molto vicino (Di martedì 1 dicembre 2020) Gli impegni sulla riduzione delle emissioni assunti dalla Cina, dagli Stati Uniti (dalla futura Amministrazione Biden, nello specifico) e da altri Paesi ridurrebbero l'aumento delle temperature entro la fine del secolo a 2,1 gradi centigradi, un risultato molto vicino a quello auspicato dall'Onu: lo ha reso noto l'ong Climate Action Tracker (Cat). Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che alle promesse di lungo periodo non corrisponde fino ad ora alcuna iniziativa pratica di breve termine, nonostante il positivo impatto degli accordi di Parigi che hanno avviato un progressivo, seppure lento, ritiro dalle energie fossili.Nello scorso settembre l'organizzazione aveva stimato l'aumento della temperatura media entro la fine del secolo in 2,7 gradi, ben oltre i due gradi previsti dagli accordi di Parigi e gli 1,5 gradi ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 1 dicembre 2020) Glisulla riduzione delle emissioni assunti dalla Cina, dagli Stati Uniti (dalla futura Amministrazione Biden, nello specifico) e da altri Paesi ridurrebbero l'aumento delle temperature entro la fine del secolo a 2,1 gradi centigradi, un risultatoa quello auspicato dall'Onu: lo ha reso noto l'ongte Action Tracker (Cat). Tuttavia, l'organizzazione sottolinea che alle promesse di lungo periodo non corrisponde fino ad ora alcuna iniziativa pratica di breve termine, nonostante il positivo impatto degli accordi di Parigi che hanno avviato un progressivo, seppure lento, ritiro dalle energie fossili.Nello scorso settembre l'organizzazione aveva stimato l'aumento della temperatura media entro la fine del secolo in 2,7 gradi, ben oltre i due gradi previsti dagli accordi di Parigi e gli 1,5 gradi ...

