Clima | Biden e Harris discutono il rientro degli Usa negli accordi di Parigi

Joe Biden e Kamala Harris hanno incontrano il loro staff per la Sicurezza nazionale e il Clima, per discutere dei possibili piani per il rientro degli Stati Uniti nell'accordo di Parigi. Lo riportano i media americani.

